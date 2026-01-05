Провалившийся под лед на снегоходе россиянин опубликовал последнее видео
На Белоярском водохранилище в Свердловской области компания мужчин каталась на снегоходе и провалилась под лед. Один из них незадолго до трагедии опубликовал видео в своем телеграм-канале. Об этом пишет Е1.ru.
По информации источника издания, спасатели достали 51-летнего Сергея Сапегина из Екатеринбурга, который умер в реанимации. Второго мужчину до сих пор ищут водолазы.
Это уроженец города Киржач Владимирской области — 29-летний Илья Литомин, который и выложил видео.
На транспорте в момент съемок было трое мужчин. Комментируя поездку, они жалуются на сильный холод.
В службе спасения сообщили, что мужчины выехали на лед в сильную метель.