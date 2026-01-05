Россиянин оказался парализован после ДТП на Бали

Россиянин попал в серьезное ДТП на Бали, у него парализован позвоночник и множественные переломы. Мужчине требуется операция, близкие начали сбор денег, сообщает телеграм-канал Shot.

Канал называет данные пострадавшего — это гражданин России Максим А. Накануне Нового года он ехал на байке по острову Флорес, не справился с управлением и врезался в дерево.

Россиянин получил тяжелые травмы. У него парализован позвоночник, кровоизлияние в головной мозг, переломы костей лица, двухсторонний гемоторакс.

В Таиланде погибли два российских туриста: один по пути к храму, другой в ДТП

Максима экстренно эвакуировали в больницу на соседнем острове Купанг. Неравнодушные люди собрали для транспортировки почти 800 тысяч рублей.

Сейчас пострадавшему требуется операция, нужны доноры крови. Близкие открыли новый сбор, чтобы перевезти его на Бали. Стоимость лечения оценивается в 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на Бали началась массовая проверка документов у туристов.