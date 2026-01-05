Российского блогера Игоря Синяка ограбили в Париже. Об этом Синяк рассказал в понедельник, 5 января, в своих соцсетях.

По словам блогера, двое темнокожих мужчин ворвались к нему в квартиру и вынесли все драгоценности.

Игорь добавил, что злоумышленники за считанные секунды выбили дверь. Он рассказал, что один из нападавших держал у его горла нож, в то время как второй забирал из квартиры ювелирные изделия.

Синяк уверен, что нападение носило спланированный характер, поскольку преступники точно знали местонахождение ценностей. Сейчас в его доме работают сотрудники полиции.

Летом прошлого года известная российская модель и блогер Диана Коркунова рассказала, что стала жертвой ограбления в своей парижской квартире. Как пояснила девушка, злоумышленники проникли в жилье, пока ее там не было, и похитили дорогие аксессуары, ювелирные изделия и денежные средства.

Ренату Литвинову оштрафовали во Франции

До этого актера Владимира Алферова, который исполнил роли в таких фильмах, как «Солнечный удар», «Черные кошки» и «Тайны темной комнаты», ограбили в течение двух часов после его смерти.