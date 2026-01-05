Теракт против генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова был совершен при помощи посылки из Польши. Взрывчатка была замаскирована под строительные принадлежности, сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Подробности стали известны во время суда. Выяснилось, что координаторы отправляли посылки из Варшавы в Москву, маскируя содержимое под строительные принадлежности. На самом деле это были составные части СВУ.

«В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов* (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», — рассказал собеседник.

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов теракта — Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора Миржалола Одилова (все трое внесены в перечень террористов и экстремистов).

Ученый. Генерал. Герой: каким был погибший год назад генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Они находятся в международном розыске, расследование продолжается.

Кириллов и Поликарпов стали жертвами теракта в Москве 17 декабря 2024 года.