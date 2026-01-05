СК: версия о побеге пропавшей семьи Усольцевых не нашла подтверждения

Никто из опрошенных свидетелей не подтвердил версию побега семьи Усольцевых, пропавших в середине октября в Красноярском крае.

© Соцсети

Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка СК России Яна Сырымбетова.

«Всех очень интересовала возможность выезда Усольцевых за границу, то есть возможность побега. Но эта версия не нашла подтверждения», — цитирует её агентство.

По словам Сырымбетовой, запрета на выезд за границу у семьи не было. Следователи обнаружили у них просроченные заграничные паспорта, а с заявлениями о получении новых они не обращались. Кроме того, были найдены паспорта граждан России.

«В принципе, семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, могла спокойно это сделать. Родственники говорят, что предпосылок к тому, чтобы им собраться и уехать, никого не предупредив, не было», — добавила Сырымбетова.

Ранее сообщалось, что пропавшую семью Усольцевых будут искать весной на горе Буратинка.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.

