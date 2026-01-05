Пожарные спасли десять человек из горящего дома в Москве

Десять человек, в том числе ребёнка, вывели пожарные из горящего многоквартирного дома в Москве.

Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС России, уточнив, что в одной из квартир в жилом доме на Люблинской улице загорелись личные вещи и мебель.

Людей эвакуировали с вышележащих этажей, пожар ликвидировали.

Ранее при пожаре в частном доме в подмосковной деревне Кутьино погибли три человека.

Кроме того, пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в селе Сунтар в Якутии.