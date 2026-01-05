Самолет с сотнями пассажиров аварийно сел в Шереметьево

Борт авиакомпании «AIMasria Universal Airlines» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что самолет летел из Египта. По предварительным данным, у борта произошло задымление в багажном отсеке.

На борту находятся 222 пассажиров. К самолету подъехали экстренные службы, пострадавших нет.

Ранее самолет Delta Airlines с сотнями пассажиров на борту попал в аварийную ситуацию и экстренно сел в Японии. Сообщалось, что на борту случились проблемы с гидравлической системой.

До этого у летевшего на Бали самолета с выпускниками школ отказал двигатель. Из-за технической неисправности Boeing 737 вынужденно развернулся в небе.