Опознаны все погибшие в баре швейцарского курорта Кран-Монтана

Все жертвы пожара в новогоднюю ночь в баре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет. Это следует из сообщения на официальном сайте полиции кантона Вале.

Среди погибших в заведении граждане Италии, Португалии, Бельгии Франции, Швейцарии, а также 15-летняя девушка с тройным гражданством Израиля, Великобритании и Франции. Всего в пожаре погибли 40 человек.

«Из уважения к иждивенцам на данном этапе дополнительная информация не предоставляется», — отмечается в заявлении швейцарской полиции.

