В частной клинике в Москве скончалась блогер Юлия Бурцева, идет следствие

Блогер Юлия Бурцева скончалась в частной клинике в Москве после бьюти-процедуры, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 38-летняя девушка с помощью инъекций хотела увеличить ягодицы в клинике Elmas в Токмаковском переулке. Для этой процедуры Юлия Бурцева специально прибыла из Италии, где жила постоянно. Недавно в ее аккаунте в соцсетях появилось фото из аэропорта, на котором был показан выход на посадку на рейс, следовавший в московский аэропорт Шереметьево.

Судя по кадрам в соцсетях, Юлия Бурцева удачно вышла замуж за итальянца Джузеппе. Вместе с ним она записывала юмористические рилсы о семейной жизни за рубежом, количество подписчиков превысило 69 тысяч.

Между тем столичное ГСУ СК в своем Telegram-канале без упоминания персональных данных сообщило о возбуждении уголовного дела по факту гибели пациентки клиники. По данным следственного управления, состояние блогера резко ухудшилось во время процедуры, и ее экстренно отвезли в одну из городских больниц. Несмотря на усилия врачей, пациентка скончалась.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Басманная межрайонная прокуратура взяла расследование под контроль.