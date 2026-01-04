Спасшего тысячи жизней врача нашли жестоко убитым в машине

Следственный комитет России начал проверку после убийства в Сургуте фельдшера городской подстанции «Скорой помощи» помощи Юрия Преснякова, спасшего тысячи жизней. Об этом пишет «Комсомольская правда.Югра».

© РИА Новости

Трагедия произошла 3 января. Тело 64-летнего медика с ножевым ранением было обнаружено в его личном автомобиле на улице Первопроходцев.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели врача. Личность подозреваемого и мотивы преступления пока не установлены.

«Обстоятельства выясняются следователями», — пояснили в ведомстве.

Стаж Юрия Преснякова в медицине составлял 42 года. Коллеги и жители города отмечали его высокий профессионализм и человеческое отношение к пациентам.

«Сама с ним когда-то работала. Врач с большой буквы, знающий своё дело. Сам вытаскивал людей с того света, а его не смогли, не успели», — заметила коллега погибшего.

Комментаторы подчеркнули, что СК не должен оставить инцидент без внимания, следователям следует как можно быстрее найти и наказать по закону убийцу Преснякова.