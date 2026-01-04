Отец рассказал о гибели 10-летнего сына в колодце в Татарстане

Поиски двоих мальчиков из Менделеевска, которые сегодня были найдены мертвыми в колодце, велись всю ночь, сообщили "Российской газете" местные жители. Ребята пошли гулять на горку, а когда не вернулись вечером, родители заявили в полицию.

"Сам лично нашел вещи сына возле колодца..." - рассказал отец одного из погибших Игорь А.

Как указали жители Менделеевска, дети гуляли в районе местного ТЦ "Мандарин". Эта территория была полностью завалена снегом, и ребята часто тут катались с горок. Снег засыпал не только землю, но и открытые колодцы. Местное население с лета писало об этой проблеме в соцсетях, некоторые колодцы закрывали, однако проблему это не решало: их бетонировали сверху, а по бокам оставляли ниши.

Когда стало известно об исчезновении детей, у местных жителей сразу возникли самые страшные предположения. Всю ночь спасатели искали ребят, и в какой-то момент отец одного из мальчиков наткнулся на вещи сына.

- Там было два колодца. Один пустой, второй - с водой. И оба были открыты, - вспоминает Игорь.

В результате этой трагедии молодой мужчина потерял сына, который буквально перед Новым годом отметил 10-летие. В этой многодетной семье растут еще двое сыновей и маленькая дочь.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По словам главы Менделеевского района Роберта Искандарова, собственник колодца установлен - это коммерческая организация. Семьям погибших мальчиков обещают оказать поддержку.