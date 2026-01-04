Загоревшийся в центре Москвы автомобиль попал на видео
В центре Москвы внезапно загорелся автомобиль Nissan. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в воскресенье, 4 января, на Тверской улице.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Пожарные быстро справились с возгоранием, не допустили распространения огня на здание, у которого был припаркован автомобиль.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что на трассе в пригороде подмосковного Солнечногорска загорелся и взорвался грузовик.