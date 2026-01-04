В Туле жителей четырех домов эвакуировали из-за неразорвавшейся части БПЛА

Неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника обнаружили сотрудники Росгвардии возле одного из домов по улице Свободы в Туле, сообщил глава региона Дмитрий Миляев. Жители близлежащих домов эвакуированы.

Опасная находка обнаружена в ходе обследования местности после отражения воздушной атаки. Было принято решение об эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости к этому месту. Территорию оцепили сотрудники полиции.

Пункт временного размещения для жителей окрестных домов оборудован на базе Центра образования № 27. Они смогут вернуться в свои квартиры после обезвреживания боевой части БПЛА.