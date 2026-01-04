В Татарстане ввели план "Буран"

Власти Татарстана ввели режим «Буран» из-за мощного снегопада, парализовавшего движение в республике. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Режим введён решением премьер-министра республики Алексея Песошина с 14:00 4 января. План действий предполагает координацию всех служб для борьбы со снежными заносами и обеспечения движения транспорта.

Поводом стали аномальные погодные условия: в субботу и воскресенье в Татарстане бушует метель с ветром до 23 м/с, видимость упала до 500 метров, на дорогах — гололёд и снежная каша. Ранее ГИБДД уже ограничила движение автобусов и фур по всем федеральным трассам.

По прогнозам МЧС, непогода с метелью и заносами продлится до утра 5 января. Напомним, из-за циклона в регионе уже образовались многокилометровые пробки, произошло смертельное ДТП и были задержаны десятки авиарейсов.