В результате взрыва газа многоквартирный дом в свердловском Первоуральске покрылся трещинами. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил Telegram-канал Baza.

По словам одного из очевидцев, из-за детонации газа в доме «бахнуло хорошо», и на третьем этаже здания начали появляться трещины.

Спасатели эвакуировали всех жильцов подъезда, в котором произошел взрыв. Открытое пламя уже потушено, однако специалистам предстоит оценить безопасность возвращения людей в здание после пожара.

Кроме того, в самом доме частично были выбиты стекла в окнах. На улице, где произошло происшествие, временно отключили электричество.

В больницу были госпитализированы хозяйка одной из пострадавших квартир и двое ее соседок, говорится в публикации.

О самом взрыве стало известно в тот же день. На место возгорания были направлены 16 специалистов и шесть единиц специализированной техники. Вскоре пожар был ликвидирован на площади 35 квадратных метров.