Попытка студента из РФ переехать в Таиланд закончилась проблемами с памятью и депортацией

Путешествие в Таиланд закончилось для 20-летнего юноши из Нижегородской области депортацией. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, студент решил переехать в страну мечты в момент, когда находились в отпуске в Египте. Молодой человек взял с собой накопления и улетел в Паттайю.

Там он зашел в местное заведение, после посещения которого очнулся в хостеле и не помнил, что произошло. Денег и документов при нем уже не было. К этому моменту родители уже обратились в полицию с заявлением о пропаже сына.

Студент тем временем провел еще два дня в Таиланде. Как сообщает Life со ссылкой на SHOT, он ночевал на пляже.

Так как денег у юноши не было, россиянин ничего не ел. Чтобы вернуться домой, он решился на проступок.

Юноша пришел в ресторан, где заказал много еды, но, съев все, отказался платить. После разбирательств с туристической полицией ему удалось вернуться на Родину.