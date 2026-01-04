Тела двух детей нашли в колодце рядом с горкой в Татарстане

В Менделеевске в одном из колодцев рядом с несанкционированной горкой нашли тела двух малолетних детей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Судя по всему, ребята катались и провалились в незакрытый люком колодец. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Ход расследования которого взят на контроль прокуратурой.

Ведомство организовало проверку органов местного самоуправления в связи с тем, что они своевременно не устранили несанкционированные детские горки. Также проверят организацию, отвечающую за содержание канализационной сети и коммунальной инфраструктуры.