Тела двух детей нашли в колодце рядом с горкой в Татарстане
В Менделеевске в одном из колодцев рядом с несанкционированной горкой нашли тела двух малолетних детей. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
Судя по всему, ребята катались и провалились в незакрытый люком колодец. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Ход расследования которого взят на контроль прокуратурой.
Ведомство организовало проверку органов местного самоуправления в связи с тем, что они своевременно не устранили несанкционированные детские горки. Также проверят организацию, отвечающую за содержание канализационной сети и коммунальной инфраструктуры.