Брат и сестра несколько месяцев жили с разложившимся телом своей матери

В Японии арестованы брат и сестра, в чьём доме был обнаружен разложившийся труп их 90-летней матери. Об этом сообщает издание Japan Today.

Инцидент произошёл в городе Оцу. По данным полиции, 63-летний Масатоси Кавасаки и его 58-летняя сестра Масуми жили вместе с престарелой матерью Тосико Кавасаки.

Следователи полагают, что женщина скончалась ещё в октябре, однако дети решили никому об этом не сообщать. Тело всё это время оставалось в комнате дома.

О смерти стало известно, когда в дом пришёл другой сын, живший отдельно. Обнаружив тело в состоянии сильного разложения, он вызвал полицию.

Во время допроса Масатоси заявил, что понял, что мать умерла только накануне, а его сестра утверждала, что вообще не знала о её смерти. Тело направлено на экспертизу для установления точной причины гибели.