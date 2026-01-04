Блогер из Санкт-Петербурга занялась сексом прямо на могиле, где покоятся ее мать, тетя и бабушка. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета РФ.

Несколько дней назад девушка опубликовала в социальных сетях фото с Сестрорецкого кладбища с подписью «Осквернили сразу троих». Позже пост был удален, но история привлекла внимание правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за надругательство над местом захоронения и задержал девушку вместе с ее партнером. По информации следствия, они находились в нетрезвом состоянии и признали вину.

— Курортным межрайонным следственным отделом Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над местами захоронения) по факту надругательства на местом захоронения в отношении двух местных жителей, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

До этого полиция Турции начала искать двух блогеров из России и с Украины из-за их откровенной фотосессии на кладбище в Анталье. 32-летняя москвичка Элиза Санникова и 29-летняя одесситка Катерина-Александра Любимова пришли на центральное кладбище на юге страны с пивом и игральными картами.