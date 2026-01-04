Туроператор обманул клиентов на 100 млн. рублей и скончался

Группа туристов, включавшая семью и друзей, стала жертвой крупного мошенничества со стороны проверенного годами туроператора. Были оплачены путевки на новогодние праздники в Куршавель и весенние каникулы на Мальдивы. Однако 31 декабря выяснилось, что поездки сорваны, сообщает телеграм-канал 112.

Согласно сообщению, один из клиентов, приехав в аэропорт, обнаружил, что его авиабилет является поддельным. В общей группе началась паника, так как сам туроператор перестал выходить на связь.

Туристам пришлось самостоятельно связаться с авиакомпанией и отелем, где им сообщили, что все бронирования отменены, а деньги были возвращены организатору поездки.

Когда пострадавшим удалось выйти на родственников туроператора, они получили шокирующее известие о том, что женщина скончалась. Теперь клиентам предстоит самостоятельно разбираться с последствиями и пытаться вернуть средства. Предварительная оценка общего ущерба может превышать 100 миллионов рублей.