Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке дрона в Белгородской области

В поселке Октябрьский Белгородского округа украинский FPV-дрон целенаправленно атаковал автомобиль. В результате водитель погиб на месте, находящиеся в салоне женщина и четырехлетний ребенок ранены.

© Российская Газета

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями транспортировали в Октябрьскую районную больницу для оказания первой помощи. Для продолжения лечения их переведут в одно из медучреждений областного центра.

Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.