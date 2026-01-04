За секс на могиле родственников задержали треш-блогершу

Петербургская блогерша и ее молодой человек задержаны по подозрению в надругательстве над местами захоронения её родственников. Инцидент случился в конце июня текущего года на Сестрорецком кладбище. Однако об извращенцах стало известно только сейчас. Об этом сообщает тг-канал «78 | НОВОСТИ».

Согласно материалам СК, пара занималась сексом на могиле матери девушки, где также похоронены ее бабушка и тетя. Эти действия были совершены осознанно и представляют собой грубое нарушение общественной нравственности и неуважение к памяти усопших.

О случившемся стало известно после того, как сама блогерша опубликовала подробности в своих социальных сетях. Пост вскоре был удален, однако информация успела распространиться по интернету и вызвала шквал возмущения среди пользователей.

По данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Обоим участникам инцидента предъявлены обвинения, и они полностью признали свою вину в содеянном.

Таким образом, пара понесет уголовную ответственность за совершенные действия. Как видно в соцсетях, подозреваемая вела асоциальный образ жизни, увлекалась алкоголем и запрещенными веществами.