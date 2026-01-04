Мужчина убил молодого человека на глазах у его родных и сбежал с отрубленной головой

В Южно-Африканской Республике молодого человека застрелили на глазах у родных, после чего преступник сбежал с его отрубленной головой. О случившемся пишет издание Times Live.

Убийство произошло в Восточно-Капской провинции во время семейного обряда. По словам родственников, на мероприятии присутствовали члены семьи, соседи и жители деревни.

Дед погибшего сообщил, что нападение случилось внезапно. Мужчина неожиданно бросился к молодому человеку, выстрелил в него, после чего отрезал жертве голову. Мать погибшего попыталась вмешаться и остановить нападавшего, однако преступник выстрелил и в нее. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

После расправы убийца скрылся с отрезанной головой, в какой-то момент забросив голову убитого во двор одного из соседей. Преступника задержали, возбуждено уголовное дело. Близкие погибшего заявили, что не понимают причин произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Австралии собака нашла человеческий череп, предположительно принадлежащий мужчине, с которым расправилась звезда реалити-шоу Beauty and the Geek Тамика Чессер.