Неизвестные устроили стрельбу возле ночного клуба в центре города

В центре Новосибирска зафиксированы два случая стрельбы. Оба произошли возле ночного клуба. Инциденты попали на видео и активно обсуждаются в местных пабликах и телеграм-каналах, пишет издание Сибирский Экспресс.

Пишется, что в первом инциденте стрельбу открыл сотрудник заведения. Обстоятельства этого происшествия уточняются, и пока неизвестно, что послужило причиной для применения оружия.

Во втором случае двое неизвестных лиц произвели несколько выстрелов. Судя по оставленным на месте гильзам, стрельба велась из травматического оружия. И хотя оно смертельным не считается, но вблизи может причинить серьезные травмы.

Оба эпизода произошли вблизи людного места, что создавало потенциальную опасность для посетителей клуба и прохожих. На опубликованных кадрах видно, как люди вблизи клуба реагируют на звуки выстрелов.

Полиция уже начала проверку по данным фактам.

Правоохранительные органы устанавливают личности возможных участников стрельбы, причины инцидентов и все обстоятельства произошедшего.