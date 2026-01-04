Женщина пострадала в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
Мирная жительница пострадала в результате атаки украинских беспилотников в городе Губкине в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Город Губкин атакован беспилотниками ВСУ. Пострадала мирная жительница», — написал он в своём Telegram-канале.
Пострадавшую госпитализируют с баротравмой, а также с осколочными ранениями спины, рук и ног.
Российские средства ПВО в ночь на 4 января уничтожили 90 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Орловской областями, а также над Московским регионом.