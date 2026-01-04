СК раскрыл новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, исчезнувшая в сентябре 2025 года в горной тайге Красноярского края, по предварительным данным, направлялась к горе Мальвинка, где расположен пирамидальный «камень желаний». Данная версия находит подтверждение в свидетельских показаниях, рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

«Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там „камень желаний“, который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — сказала Сырымбетова в интервью ТАСС, приуроченном к 15-летию Следственного комитета России.

ТАСС: во время поисков семьи Усольцевых спасатели осмотрели пещеру глубиной 15 м

Данную версию косвенно подтверждают показания туристов, находившихся в тот же период на Кутурчинском белогорье. По их словам, сначала они ошиблись маршрутом и ушли по неверной тропе, однако затем вернулись на путь, ведущий к Буратинке.

Спустя примерно 30 минут после этого на место прибыли супруги Усольцевы. Если бы они сразу направились по маршруту к Буратинке, их пути неизбежно пересеклись бы с указанной группой туристов, либо по дороге к вершине, либо при возвращении. Однако, как утверждают сами туристы, Усольцевых они так и не встретили.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой породы корги по кличке Лада поехали в поход в урочище Буратинка в Красноярском крае 28 сентября. Кота оставили дома в Сосновоборске и заранее насыпали ему корм на несколько дней. Заграничные паспорта и другие ценные вещи брать с собой не стали. В поездку они поехали на Skoda Kodiaq, которой владеет Сергей. Машина Ирины осталась в Сосновоборске.

Перед тем как отправиться в поселок Кутурчин, семья Усольцевых остановилась на турбазе, где их в последний раз видели свидетели. Следующим утром их путешествие было продолжено. Один из сотрудников турбазы сообщил, что члены семьи детально расспрашивали его о маршруте к горам Буратинка и Мальвинка. Особенный интерес у Ирины вызвал так называемый «камень желаний», который находится у подножия горы Мальвинка. Усольцевы неоднократно подчеркивали, что собираются посетить данный объект без сопровождения. После окончания разговора семья села в автомобиль и больше об их точном местоположении ничего неизвестно.