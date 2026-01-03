Над российским городом прогремели взрывы

Вечером в субботу, 3 января, над Орлом прогремели взрывы. Об этом сообщает Telgeram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По их словам, громкие звуки начали раздаваться в 20:50, в общей сложности прозвучало около пяти взрывов. Они произошли в южной и центральной части города. Кроме того, в районе села Шахово в небе мелькали вспышки, также очевидцы слышали звук мотора.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы отражают атаку украинских беспилотников.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось о взрывах в пригороде Краснодара. Предварительно, Вооруженные силы Украины попытались атаковать регион, там работали системы ПВО.