Мужчина убил детей и умер в больнице в Иркутской области

Житель Усть-Илимска Иркутской области, подозреваемый в убийстве малолетних сына и дочери, был госпитализирован и скончался в медучреждении.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с двойным убийством в Усть-Илимске, сообщили в региональном управлении СК РФ.

Как рассказали в ведомстве, 3 января в квартире дома на проспекте Карла Маркса найдены тела восьмилетнего мальчика и его шестилетней сестры с признаками криминальной смерти. Отец погибших детей, подозреваемый в двойном убийстве, умер в больнице.

По версии следствия, накануне мужчина поссорился на почве ревности с супругой, а когда она уехала к матери, убил сына и дочь и решил свести счеты с жизнью.

Назначены судебные экспертизы. Расследование, начатое сотрудниками СК, поставила на контроль прокуратура.