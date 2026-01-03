Семья из Краснодарского края пытается "выкупить" раненого сына из клиники в Бангкоке

Семья из Краснодарского края попала в критическую ситуацию из-за ДТП в Бангкоке. 35-летний Юрий Ломов получил тяжелые травмы в аварии, но тайские врачи не отпускают его на родину, пока не будет оплачен многомиллионный счет за лечение. Об этом "РГ" рассказала сестра пострадавшего, Валерия.

© Российская Газета

Юрий Ломов находится в Таиланде в рабочей поездке. Он попал в крупное ДТП, когда ехал по Бангкоку на байке. В местной клинике Юрию диагностировали множественные переломы. День пребывания пациента в тайской клинике местные врачи оценили в 1,5 миллиона рублей.

"Ему даже перевязки не делают, а выставляют только счета! Он в тяжелом состоянии, долг перед клиникой перевалил уже за миллионы, а транспортировка в Россию может обойтись в 17 миллионов рублей", - рассказала Валерия.

Семья пытается найти санитарный рейс по приемлемой цене и просит помощи у чиновников и дипломатов. Но пока из-за новогодних праздников связь с профильными службами затруднена.

Мама пострадавшего, чтобы спасти сына, в спешке продает квартиру и пытается взять кредиты. Также, как добавили родственники Юрия, они отдали все свои сбережения, и у семьи нет средств для его дальнейшего пребывания в заграничной больнице. Поэтому домочадцы хотят как можно быстрее его забрать домой, чтобы Юрия спасли врачи на родине. На данный момент пострадавший находится в Бангкоке один. Семья объявила сбор средств для его спасения, контакты родных Юрия Ломова есть у "РГ".