Семья из Краснодарского края пытается забрать раненого из клиники в Бангкоке

Российская Газета

Семья из Краснодарского края попала в критическую ситуацию из-за ДТП в Бангкоке. 35-летний Юрий Ломов получил тяжелые травмы в аварии, но тайские врачи не отпускают его на родину, пока не будет оплачен многомиллионный счет за лечение. Об этом "РГ" рассказала сестра пострадавшего, Валерия.

Семья из Краснодарского края пытается "выкупить" раненого сына из клиники в Бангкоке
© Российская Газета

Юрий Ломов находится в Таиланде в рабочей поездке. Он попал в крупное ДТП, когда ехал по Бангкоку на байке. В местной клинике Юрию диагностировали множественные переломы. День пребывания пациента в тайской клинике местные врачи оценили в 1,5 миллиона рублей.

"Ему даже перевязки не делают, а выставляют только счета! Он в тяжелом состоянии, долг перед клиникой перевалил уже за миллионы, а транспортировка в Россию может обойтись в 17 миллионов рублей", - рассказала Валерия.

Семья пытается найти санитарный рейс по приемлемой цене и просит помощи у чиновников и дипломатов. Но пока из-за новогодних праздников связь с профильными службами затруднена.

Мама пострадавшего, чтобы спасти сына, в спешке продает квартиру и пытается взять кредиты. Также, как добавили родственники Юрия, они отдали все свои сбережения, и у семьи нет средств для его дальнейшего пребывания в заграничной больнице. Поэтому домочадцы хотят как можно быстрее его забрать домой, чтобы Юрия спасли врачи на родине. На данный момент пострадавший находится в Бангкоке один. Семья объявила сбор средств для его спасения, контакты родных Юрия Ломова есть у "РГ".