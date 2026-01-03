В 2025 году число DDoS-атак на Россию выросло почти на треть

В 2025 году количество DDoS-атак на российские организации и предприятия увеличилось примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили ТАСС в группе компаний "Солар", входящей в структуру "Ростелекома".

В компании уточнили, что речь идет о статистике за неполный год — данные охватывают практически весь 2025-й, за исключением последних дней декабря. Глава направления Anti-DDoS Сергей Левин пояснил, что после небольшого спада в 2024 году в текущем году зафиксирован уверенный рост кибератак, который может быть связан с активизацией хакеров на фоне геополитических событий. По оценке "Солара", наибольшее число атак в 2025 году пришлось на март, май, июль и сентябрь.

Кроме того, в этом году был установлен новый рекорд по мощности одной DDoS-атаки на российскую инфраструктуру — ее объем достиг 11 Тбит/с. Ранее в "Ростелекоме" подтверждали, что компании удалось успешно отразить такую атаку. Для сравнения, один из крупнейших DDoS-инцидентов в мире достигал мощности 29,7 Тбит/с и продолжался немногим более минуты.