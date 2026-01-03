Россиянин погиб при восхождении к храму

Турист из России погиб во время восхождения к храму Тхам Та Пан в гористой местности провинции Пхангнга в Таиланде. Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Королевства.

2 января ведомство получило сигнал о том, что 40-летний мужчина потерял сознание на тропе. Спасательная операция была оперативно организована, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть россиянина.

Тело доставили в больницу для вскрытия; предварительная причина — тепловой удар.

Таиландские власти напомнили туристам о рисках: избегать солнца без головного убора, пить много воды. При симптомах перегрева — высокой температуре, спутанной речи или обмороке — немедленно звать на помощь.