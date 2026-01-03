Открытое горение на рынке в подмосковном Сергиевом Посаде ликвидировано

Открытое горение в торговых павильонах на рынке в Сергиевом Посаде было ликвидировано, сообщили в региональном МЧС.

«07:00 — ликвидация открытого горения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к тушению пожара привлекались 82 человека личного состава и 28 единиц техники.

Ранее в Сергиевом Посаде загорелись торговые павильоны рынка.

