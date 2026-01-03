Торговые павильоны загорелись в Сергиевом Посаде

Пожарные подразделения МЧС России проводят операцию по тушению крупного пожара на рынке в Сергиевом Посаде.

© mk.ru

По данным пресс-службы ведомства, возгорание произошло в торговых павильонах на улице 1-я Рыбная, где открытое горение охватило площадь около трёх тысяч квадратных метров.

Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой на объекте. На месте работают 57 человек личного состава и 18 единиц техники. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

