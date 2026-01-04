Подорванный в Киеве внедорожник, по предварительной информации, принадлежал военному Вооруженных сил Украины. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили украинские СМИ.

— Прокуратура Киева подтвердила, что на Оболони был подорван автомобиль военнослужащего, — передают «Известия» со ссылкой на источник.

О том, что в Киеве взорвался внедорожник, стало известно в тот же день. Инцидент произошел в Оболонском районе столицы. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы. Позже местная прокуратура сообщила, что военный получил осколочные ранения, а дело решили квалифицировать как теракт.

Следователи нашли фрагменты БПЛА на месте теракта в Хорлах

26 декабря пассажирский автобус взорвался в Киеве. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту двух взрывов в Дарницком районе столицы, также классифицировав произошедшее как террористический акт. По данным прокуратуры, это произошло в момент патрулирования территории двумя военнослужащими Национальной гвардии: один из них погиб, другой получил ранения.