«Подловить и пробить башку»: житель Подмосковья угрожал судье с маниакальным упорством
70-летний житель Подмосковья осужден Пушкинским городским судом за многократные угрозы в адрес судьи – злопыхатель обещал пробить служителю Фемиды голову или облить его серной кислотой. Всего было зафиксировано 15 жалоб весьма резкого содержания, так что суд признал идеи пенсионера настоящей манией.
Как стало известно «МК», в первый раз мужчина оказался в суде в 2016 году по обвинению в мошенничестве. Тогда он руководил в Сыктывкаре предприятием по продаже древесины, но дела шли из рук вон плохо. Предприниматель был на грани банкротства и одолжил у малознакомого гражданина 730 тысяч рублей, обещая дополнительно выплачивать по 5% в месяц. Отдать долг он не смог, и кредитор обратился в полицию. Лесовика осудили на 1 год. Мужчина не согласился с этим вердиктом. Сначала он многократно обжаловал решение суда, а позже, переехав к дочери в подмосковное Пушкино, стал бомбардировать все инстанции жалобами на судью. Причем претензии были высказаны в грубой и даже угрожающей форме.
Среди самых запоминающихся фраз были такие: «подловить его и пробить ему башку, чтобы у него в жизни не все так было шоколадно», «я его подловлю обязательно, плесну ему соляной кислоты в лицо, будет ходить потом кривой», «осудить меня по мошенничеству это значит получить какие-то крохи, 20, 30 может 50 тысяч ему сунули». В общей сложности престарелый жалобщик написал 15 заявлений – в следственные органы республики Коми, администрацию президента и другие инстанции. Одна претензия с угрозами поступила судье лично. Он обратился в полицию, и против мужчины возбудили уголовные дела по двум статьям УК – «угроза убийством в отношении судьи» и «клевета в отношении судьи».
Несмотря на очевидность преступления, пенсионер не признал своей вины. Он настаивал, что заявления в разные органы власти – это заявления о преступлении, якобы совершенном судьей, а не угроза. Но служители Фемиды решили, что во всех случаях речь идет именно о планах автора совершить насилие. Мужчину приговорили к штрафу в 1 миллион рублей. Кроме того, ему придется пройти амбулаторное лечение у психиатра, чтобы избавиться от навязчивой идеи.