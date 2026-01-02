Прокуратура считает, что свеча-фонтан вызвала пожар в швейцарском Кран-Монтане

Прокурор швейцарского кантона Вале Беатрис Пиллуд заявила, что сейчас следствие полагает, что главной причиной пожара в Кран-Монтане, который привёл к гибели десятков людей, стали фейерверки-фонтаны.

© Valais Cantonal Police

«Это главная версия следствия, которая была подтверждена», — цитирует её РИА Новости.

Так она ответила на вопрос журналиста, стали ли «фонтаны» главной причиной возгорания.

Вместе с этим прокурор добавила, что следователи ещё должны установить, было ли муссовое звукоизоляционное покрытие на потолке установлено согласно нормам, а также законность использования соответствующих фейерверков.

Ранее сообщалось, что в трагедии в Швейцарии пострадали 119 человек, 40 погибли.

Президент Швейцарии Ги Пармелен в ходе пресс-конференции назвал пожар на курорте Кран-Монтана худшей трагедией в истории страны.