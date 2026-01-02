В Винницкой области мужчина ранил сотрудника ТЦК

Мужчина ранил в ногу сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в одном из сел Винницкой области во время проверки документов. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

"Военнослужащие районного центра комплектования выполняли свои служебные обязанности в одном из сел. Для проверки военно-учетных документов они остановили на улице 46-летнего местного жителя. Последний внезапно напал на одного из военнослужащих, нанеся ему острым предметом, похожим на шило, удар в ногу", - говорится в сообщении.

После мужчина скрылся, однако в скором времени был обнаружен сотрудниками полиции и задержан. В ходе обыска у него были изъяты вещественные доказательства. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". При этом нередко жители Украины вступают в прямой конфликт с сотрудниками ТЦК.