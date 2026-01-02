Полиция: среди 105 опознанных пострадавших в пожаре в Швейцарии россиян нет

Глава полиции швейцарского кантона Вале Фредерик Гизлер заявил, что среди 105 пострадавших в результате возгорания на курорте в Швейцарии, личности которых установлены, граждан России нет.

© Valais Cantonal Police

Как пишет РИА Новости, по его словам, большинство опознанных пострадавших швейцарцы — 71 человек. Также в указанном списке 14 французов, 11 итальянцев и разное количество граждан других стран.

«Национальность ещё 14 человек пока не установлена», — сказал он.

Отмечается, что ранее сообщалось о 119 пострадавших и 40 погибших.

Президент Швейцарии Ги Пармелен в ходе пресс-конференции назвал пожар на курорте Кран-Монтана худшей трагедией в истории страны.