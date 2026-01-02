В Японии мужчина обнажился перед семьей императора

В Японии 20-летний мужчина во время посещения придворцовой площади по случаю поздравления императора с Новым годом, как сообщает телеканал TBS, разделся догола и пытался перелезть через ограду.

Неизвестный стоял в первом ряду напротив дворца, а на застекленной террасе находились члены императорской семьи. Во время поздравительных слов императора Нарухито мужчина вдруг стал снимать с себя одежду, а затем попробовал перелезть через ограду, разделяющую толпу и дворец. Нарушитель спокойствия был остановлен и схвачен охраной.

Отмечается, что на первом допросе в полиции задержанный говорил нечто нечленораздельное. Мотивы его поступка еще неизвестны, расследование продолжается.

В пятницу император Японии Нарухито обратился по традиции к своим подданным с поздравлениями в честь наступившего года.