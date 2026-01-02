Житель европейской страны получил ранение во время теракта в Хорлах

Гражданин Сербии, по данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, был среди людей, отмечавших Новый год в кафе в Хорлах, по которому в новогоднюю ночь был нанесен удар дронами ВСУ.

«Большая часть там были местные жители, - сказал Сальдо в эфире Соловьев Live. - И из райцентра Каланчак». Среди посетителей «был один серб» - «у него сербский паспорт».

«Мне медики сказали, когда он обратился в Скадовскую больницу, - пояснил губернатор. - У него легкие осколочные ранения».

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы (Херсонская область) погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.

Пятница и суббота объявлены в регионе днями траура.