В Московской области подростки решили продемонстрировать опасные трюки на коньках, подвергая опасности жизнь сверстников. Происходящее снимали на видео, сообщает канал 112.

Инцидент произошел в Мытищах, на катке возле дома культуры «Яуза». На кадрах видно, что группа подростков примерно из 12 человек лежит на льду. Другие мальчики на коньках разбегаются и перепрыгивают через лежащих сверстников. Все это происходит в окружении подростков-зрителей, стоящих вокруг и подбадривающих «прыгунов» криками «Давай!»

Комментариев по поводу данного видео от надзорных органов и властей Мытищ пока не поступало.

Экстремальные "покатушки" российских школьников попали на видео

Между тем фигуристы и хоккеисты часто получают порезы от лезвия коньков. Иногда это смертельно опасно — можно повредить артерию и умереть от потери крови.

Три года назад вратарю детской хоккейной команды «Метеор-Сигнал» порезало горло коньком во время матча в Сургуте. Мальчик потерял много крови, но выжил, поскольку его экстренно отвезли в больницу, а сонная артерия оказалась не задета.