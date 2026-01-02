Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о результатах работы по установлению личностей жертв после нанесённого Вооружёнными силами Украины удара по кафе в посёлке Хорлы. По его данным, на текущий момент опознаны тринадцать погибших.

Ранее в официальном канале администрации региона уточнялось, что в предварительный список жертв атаки на Хорлы были внесены две женщины в возрасте 24 и 56 лет. На тот момент времени удалось установить личности девяти человек, погибших в результате атаки беспилотников.

В беседе с корреспондентом ТАСС Владимир Сальдо также затронул реакцию жителей Украины на произошедшее, отметив, что они скорбят по погибшим россиянам, поскольку не считают их своими врагами, в отличие от действующего руководства в Киеве. Он сослался на данные, согласно которым поисковые запросы, связанные с трагедией в Хорлах, на территории Украины превысили отметку в полмиллиона, что сделало эту тему одной из наиболее обсуждаемых.