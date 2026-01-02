В Кузбассе после обрушения крыши склада возбудили уголовное дело

СУ СК по Кемеровской области - Кузбассу возбудило уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ" по факту частичного обрушения кровли складского помещения в городе Юрге, сообщили в ведомстве.

© Российская Газета

Следователи устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

По предварительной версии, причиной обрушения кровли логистического центра компании Wildberries, расположенного в Юрге на улице Тальской, стал скопившийся снег. Пострадали трое работников предприятия.

Региональная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта. По ее результатам будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.