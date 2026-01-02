Охотовед и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк высказал мнение, что семьи Усольцевых на территории Кутурчинского белогорья уже нет. Поэтому, по его словам, спасатели ничего и не нашли.

Он отметил, что поисковики не нашли никаких признаков их пребывания в лесу, даже биологических следов. Беленюк добавил, что около Кутурчина хватает места, где в теории можно посадить частный маленький вертолет.

— Он сказал, что сесть на дороге между деревнями мог небольшой вертолет вроде «Робинсона» с посадочными полозьями. И подобную машину реально здесь видели, — сказал эксперт со ссылкой на свой источник.

Беленюк считает, что семья сбежала, передает «КП».

Он также рассказал, что два вертолета видели в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае в день исчезновения семьи Усольцевых. По словам специалиста, один из воздушных аппаратов мог приземлиться в четырех–шести километрах от места, где пропавшие путешественники оставили свой автомобиль.

По делу о пропаже семьи Усольцевых опросили более 100 свидетелей

Доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев рассказал, что состав группы мог сыграть решающую роль в деле исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. По его словам, супруги были немолоды, а их пятилетняя дочь Арина стала важной частью семьи.