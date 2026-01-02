Российская блогерша чуть не сожгла себя фейерверком

В Санкт-Петербурге произошел опасный инцидент с участием популярной бьюти-блогерши, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

В ходе создания контента для социальных сетей девушка решила использовать пиротехнику для эффектного видео. Но при запуске салюта она не успела отойти на безопасное расстояние.

В результате фейерверк развернулся в её сторону, осыпав блогершу множеством искр. Ситуацию спас присутствовавший на съемках друг, который также выступал в роли оператора. Он оперативно отреагировал и помог избежать серьёзных ожогов и травм.

От контакта с открытым огнём пострадала только одежда: на шубе и платье остались многочисленные следы от искр и опалены. Сама блогерша, к счастью, не получила физических повреждений.