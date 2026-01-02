Хакеры атаковали сайт со списками жертв удара ВСУ по Херсонской области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 2 января, сообщил, что сайт администрации губернатора и правительства региона, где публиковались списки жертв атаки ВСУ в новогоднюю ночь, подвергся атаке западных хакеров. В результате доступа к ресурсу лишились родственники погибших и пострадавших.

По информации Сальдо, к вечеру 1 января на сайте были опубликованы имена семи погибших в селе Хорлы, опознанных региональным бюро судебно-медицинской экспертизы. Полная идентификация всех жертв возможна только после проведения генетической экспертизы.

Он отметил, что атака была организована западными хакерами и лишила родственников оперативной информации. Сальдо назвал такие действия проявлением цинизма и преступлением против человечности

— Из-за действий западных хакеров родственники погибших и пострадавших лишены возможности получать оперативную информацию. Считаю подобные действия верхом цинизма и преступлением против человечности, — цитирует его ТАСС.

Сальдо ранее объявил 2 и 3 января днями траура из-за удара армии Украины по Хорлам. По словам губернатора, регион скорбит вместе с семьями погибших в результате трагедии.

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины на кафе и гостиницу в Херсонской области выросло до 27 человек, среди них двое несовершеннолетних.