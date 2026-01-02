В Мурманской области женщину унесло течением реки во время айс-флоатинга

Спасатели Мурманской области проводят поисковую операцию. Разыскивают женщину, которую сильное течение реки Тулома унесло во время занятия экстремальной оздоровительной практикой, известной как айс-флоатинг. Информация об инциденте была подтверждена представителями главного управления МЧС по региону.

ЧП произошло накануне вечером в акватории реки Тулома, недалеко от Поморской набережной в городе Кола. Инцидент случился в момент, когда группа людей практиковала айс-флоатинг — это вид активного отдыха, который подразумевает плавание в специальных плавучих гидрокостюмах с утеплением, препятствующим переохлаждению, в холодной, часто ледяной воде естественных водоёмов.

По данным, поступившим от спасательного ведомства, в ходе коллективного занятия этой практикой одна из участниц не смогла противостоять водному потоку и была отнесена течением вниз по реке.

Немедленно после получения сигнала к месту предполагаемого происшествия были направлены подразделения спасателей. В операции задействованы специалисты Мурманского арктического аварийно-спасательного центра, входящего в структуру МЧС России, а также бригады региональной аварийно-спасательной службы.