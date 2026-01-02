Следователи нашли фрагменты БПЛА на месте теракта в Хорлах

Фрагменты нескольких БПЛА обнаружены и изъяты на месте теракта в селе Хорлы Херсонской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Представитель ведомства рассказала, что следователи осмотрели место происшествия, уже есть предварительные результаты.

«Обнаружены и изъяты фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов», — сказала Петренко.

Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. В регионе 2 и 3 января объявили траур.