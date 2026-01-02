Ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва фейерверка в Благовещенске

Мальчик в Благовещенске лишился нескольких пальцев. У ребенка в руках сдетонировали неразорвавшиеся ранее «бомбочки», написал мэр областной столицы Приамурья Олег Имамеев в Telegram-канале.

«К сожалению, накануне в одной семье уже случилось горе. Ребенок нашел и поднял неразорвавшиеся "бомбочки", оставшиеся после праздничных фейерверков. Они сдетонировали у него в руках», — отметил он.

Мальчику срочно провели операцию, но он лишился нескольких пальцев, указал мэр. Он также призвал родителей поговорить со своими детьми об опасности пиротехники.

Ранее стало известно, что жителю Дагестана оторвало кисти обеих рук при взрыве в результате неосторожного обращения с пиротехникой. Как уточнили в Минздраве, состояние мужчины стабилизировано и не угрожает жизни.

До этого сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга чудом избежала травм из-за фейерверка. Как только девушка запустила, в ее сторону полетели искры. Ее спас друг, который снимал происходящее на видео.