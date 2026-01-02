Суд отказался взыскать 15 млн рублей с участвовавшего в схеме Долиной дроппера

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 млн рублей с дроппера Александра Келдыбаева, который участвовал в схеме с обманом певицы Ларисы Долиной, однако умер до начала судебного разбирательства. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Из выписки по счету Келдыбаева А. В. следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной Л. А. в размере 5 000 000 рублей, 27.06.2024 - 10 000 000 рублей. В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер.

Определением суда производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В.", - сказано в документе.

Прокуратура пыталась взыскать с дроппера те 15 млн рублей, которые он получил от Долиной. По мнению надзорного ведомства, в действиях Келдыбаева имеются признаки необоснованного обогащения.

Ранее сообщалось, что девятерых дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей за неосновательное обогащение. Все дропперы проживали в Йошкар-Оле. При этом, как ранее сообщалось, организаторы преступления действовали с территории Украины. Как следует из решения суда, в апреле Долина перевела каждому из дропперов по несколько миллионов рублей по указанию мошенников. В некоторых случаях они открывали счета буквально за день до перевода средств.

Дропперами называют людей, сознательно или случайно предоставивших свои банковские реквизиты для проведения незаконных операций. При этом некоторые из дропперов, которые указаны в решении суда, стали свидетелями по уголовному делу, возбужденному после мошенничества в отношении Долиной.

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.